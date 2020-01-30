أمر يُهدد الهلال

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة نادي أبها غدًا الجمعة ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الهلال إلى الفوز من أجل استعادة صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من النصر، الذي سقط في فخ التعادل اليوم أمام ضمك بهدف لكل فريق.

ويخشى الهلال من الخسارة أو التعادل أمام أبها، حيث إذا حقق الأزرق أي نتيجة غير الفوز سيبقى النصر ضامنًا صدارة الدوري لمدة أسبوع قبل بدء مباريات الجولة السابعة عشرة.

وكان الهلال هزم نادي أبها في الدور الأول على ملعب جامعة الملك سعود برباعية مقابل هدفين.

الهلال تعادل أمام الجار

يذكر أن الهلال، كان تعادل يوم السبت الماضي ضد نادي الشباب بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري.

وكان المدرب الجزائري نور الدين بن زكري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، أظهر ردة فعل غاضبة، بعد احتساب ركلة جزاء للنصر في مباراة اليوم.

مدرب ضمك غاضب بشدة

وعرض الحساب الرسمي لـ القناة الرياضية السعودية عبر “تويتر” فيديو لابن زكري وهو غاضب من أداء الطاقم التحكيمي لمباراة النصر، وذلك بعد احتساب ركلة جزاء للعالمي في الدقيقة السابعة والتسعين.

وكان الإعلامي وليد الفراج علّق عبر حسابه في ” تويتر” على تصرف مدرب ضمك قائلًا: “قمة كلها أكشن، تعاطفت مع نور الدين بن زكري، لكنه يحتاج ضبط أعصابه أكثر، وكذلك روي فيتوريا ومساعديه، حقًا كانت مباراة مثيرة وأمتعتنا حتى آخر لحظة، يبدو أن الدور الثاني سيكون مشتعلًا إثارة، ننتظر المباريات المقبلة”.

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