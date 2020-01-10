أمطار رعدية على جازان حتى السابعة مساء
المدني يحذر من بطون الأودية ومجاري السيول

أمطار رعدية على جازان حتى السابعة مساء

2020/01/10
الساعة 2:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم, تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية ، على مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش ، و الحرث ، و الداير ، و الدرب ، و الريث ، و الطوال ، و العارضة ، و العيدابي ، و بيش ، و صامطة ، و صبيا ، و ضمد ، و فرسان ، و فيفا ، و هروب ، و الأجزاء الساحلية ، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر – بمشية الله – حتى الساعة 7 مساءً.
من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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