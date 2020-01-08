أمطار رعدية وأتربة على جازان حتى التاسعة 
الحالة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

أمطار رعدية وأتربة على جازان حتى التاسعة 

2020/01/08
الساعة 11:34 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان و محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفرسان، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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