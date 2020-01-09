أمطار رعدية وثلوج على هذه المناطق غدًا

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكون السحب الرعدية الممطرة، غداً، على مناطق تبوك، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل في حين تستمر السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وغرب المملكة، ولم تستبعد الأرصاد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علاقان – الظهر).

وتوقعت الأرصاد أن تكون درجات الحرارة غدا على أهم المدن السعودية كما يلي:

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