أمطار رعدية وثلوج على هذه المناطق غدًا

أمطار رعدية وثلوج على هذه المناطق غدًا

2020/01/09
الساعة 3:29 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكون السحب الرعدية الممطرة، غداً، على مناطق تبوك، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل في حين تستمر السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وغرب المملكة، ولم تستبعد الأرصاد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علاقان – الظهر).
وتوقعت الأرصاد أن تكون درجات الحرارة غدا على أهم المدن السعودية كما يلي:

المدينة العظمى الصغرى
مكة 26 16
المدينة المنورة 17 08
الرياض 18 07
جدة 25 16
الدمام 20 11
أبها 20 11
تبوك 11 1
بريدة 15 04
حائل 11 03
الباحة 19 10

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