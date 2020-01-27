المدني يحذر من بطون الأودية

أمطار رعدية وغبار على جازان حتى السادسة

2020/01/27
الساعة 9:56 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات العارضة، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 6 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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