أمطار رعدية وغبار على جازان حتى منتصف الليل

المواطن - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم, تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان و محافظات أبو عريش ، و أحد المسارحة ، والحرث ، و الداير بني مالك ، و الدرب ، و الريث ، والطوال ، و العارضة، و بيش ، و صامطة ، و صبيا ، وفرسان ، و فيفا، و هروب ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر – بمشية الله – حتى الساعة الـ 11 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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