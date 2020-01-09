أمطار على جازان حتى التاسعة 
تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

أمطار على جازان حتى التاسعة 

2020/01/09
الساعة 11:48 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان و محافظات الداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش ، و بيش ، صبيا ، وضمد ، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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