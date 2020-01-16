أمطار وأجواء باردة بداية من يوم غد

المواطن - الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عن توقعاته لحالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوقع الحصيني موجة ماطرة على عدة مناطق منها أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف والشمالية والقصيم وشمال الرياض والشرقية، تمتد إلى الباحة وعسير وجازان خاصة السواحل، بدءًا من غد الجمعة، تزامنًا مع انخفاض شدة البرد.

وأضاف الحصيني أنه من غد الجمعة متوقع أن يخف البرد مع بقاء الأجواء باردة ليلاً على معظم المناطق، مصحوبة برياح.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية منها تمتد إلى مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتبوك، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم، وسماء غائمة جزئيًا على الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية للمملكة.

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