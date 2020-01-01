أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة توفيق السديري

المواطن - الرياض

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري- رحمها الله- وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأم الصلاة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز عياف، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن تركي ومعالي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي المستشار بالديوان الملكي وأبناء الفقيدة معالي الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري ود. محمد بن عبدالعزيز السديري، ومعالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، و(د. متعب، تركي، أحمد، مشعل، بندر)، ومعالي الشيخ تركي بن خالد السديري، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي والمسؤولين وعدد كبير من المصلين.

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