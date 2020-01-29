للاحتفال بالتتويج باللقب

أمير الرياض يستقبل أبطال آسيا

2020/01/29
الساعة 4:22 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
أمير الرياض ومسؤولي ونجوم الهلال
المواطن - مروة نبيل

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمكتبه في قصر الحكم، اليوم الأربعاء، مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من استقبال أمير الرياض للزعيم اليوم بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة القدم لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.

استقبال أمير الرياض لمسؤولي الهلال
أمير الرياض مع رئيس الهلال

ورحب أمير الرياض بالجميع وهنأهم على تحقيق البطولة الآسيوية، وحثهم على مواصلة العمل بجد واجتهاد مع بقية الأندية الرياضية، التي تجد الاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة، متمنيًا لجميع الفرق التوفيق والنجاح في المنافسات الإقليمية والدولية.

وقال فهد بن نافل: “أقدم خالص الشكر والتقدير لأمير الرياض على استقباله واهتمامه بأندية المنطقة كافة، والذي يأتي في إطار الرعاية الشاملة التي تحظى بها أندية المملكة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده”.

واختتم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الاهتمام يدفعهم نحو بذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة.

أمير الرياض مع إدارة ونجوم الهلال
أمير الرياض مع أبطال آسيا
أمير الرياض ومسؤولي ونجوم الهلال
أمير الرياض وأبطال آسيا

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



هل قرأت هذا ؟
  • أمير الرياض يفتتح ملتقى بيبان في نسخته المطورة الأربعاء
    •
  • فيديو.. أمير الرياض يرفض تدشين مشروع غير مكتمل
    •
  • أمير الرياض يفتتح فعاليات ملتقى الطيران العام
    •
  • صور.. ملتقى الاستقدام ينطلق بموسمه الثالث لبحث الفرص ومواجهة التحديات
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :