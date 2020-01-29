أمير الرياض يستقبل أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمكتبه في قصر الحكم، اليوم الأربعاء، مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من استقبال أمير الرياض للزعيم اليوم بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة القدم لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ورحب أمير الرياض بالجميع وهنأهم على تحقيق البطولة الآسيوية، وحثهم على مواصلة العمل بجد واجتهاد مع بقية الأندية الرياضية، التي تجد الاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة، متمنيًا لجميع الفرق التوفيق والنجاح في المنافسات الإقليمية والدولية.

وقال فهد بن نافل: “أقدم خالص الشكر والتقدير لأمير الرياض على استقباله واهتمامه بأندية المنطقة كافة، والذي يأتي في إطار الرعاية الشاملة التي تحظى بها أندية المملكة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده”.

واختتم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الاهتمام يدفعهم نحو بذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة.

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