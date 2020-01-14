أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء نادي النصر احتفالًا بالسوبر

المواطن - الرياض

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس نادي النصر صفوان السويكت وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهازين الإداري والفني ولاعبي الفريق الأول، بعد تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي.

وهنأ الأمير فيصل بن بندر الجميع بتحقيق البطولة، منوهًا بالمستوى العالي التي قدمه النادي والفريق من تحقيق للدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

وأشاد بدعم القيادة الرشيدة واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، متمنيًا لجميع الفرق التوفيق والنجاح في البطولات المحلية والدولية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد توج بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على التعاون بركلات الترجيح، عقب نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي.

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