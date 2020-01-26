أمير الرياض يفتتح ملتقى بيبان في نسخته المطورة الأربعاء

المواطن - واس

يدشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الأربعاء المقبل في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، النسخة المطورة لملتقى بيبان، الذي تُنَظّمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وأشاد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد بالتسهيلات التي وفرتها إمارة منطقة الرياض لإقامة الملتقى، مثمناً لسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه جهودهما وحرصهما على دعم أفكار وطموح الشباب وتقديم جميع التسهيلات لهم وتشجيعهم من خلال العناية بأفكارهم الريادية ومشاريعهم النوعية، مؤكداً استمرار منشآت في دعم أصحاب الأعمال في جميع مناطق المملكة وخلق العديد من الفرص الاستثمارية أمامهم.

وأوضح أنه تم استحداث بابين جديدين في ملتقى بيبان الرياض الذي سينطلق في 29 يناير 2020 ولمدة 4 أيام، وهما باب الابتكار الذي يهدف إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تبني حلول ابتكارية وضخ المزيد من المشاريع الابتكارية داخل الاقتصاد الوطني، وباب العقار والبناء الهادف إلى تقديم فرص استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة الأملاك والمقاولات والأعمال الإنشائية، والمزادات العقارية، والتسويق العقاري، كما سيتم عقد مؤتمر بيبان في 30 يناير 2020م تحت عنوان “بناء ريادة الاقتصاد الجديدة في المملكة”، يناقش خلاله الخبراء العالميين والمحليين وصناع القرار الإقليميين عدة مواضيع تهم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وأفاد المهندس الرشيد أن الملتقى استقطب 180 جهة حكومية وخاصة لتقديم خدماتهم ومبادراتهم الهادفة إلى تسهيل ممارسة الأعمال، والوصول إلى التمويل، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، إضافة إلى تقديم أكثر من 300 برنامج تدريبي وورشة عمل يقدمها 150 مدربًا ومدربة، لدعم وتمكين الراغبين في البدء بعالم الأعمال من خلال مساعدة الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومساعدتهم لمعرفة أدوات بناء مشروع تجاري ناجح، ورفع أداء أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وأكد أن سلسلة ملتقيات بيبان شهدت منذ انطلاقتها في 2017، زيارة أكثر من 326 ألف زائر وزائرة استفادوا من أكثر من 5773 جلسة إرشادية وأكثر من 1442 ورشة عمل تركز على دعم وتمكين الراغبين في البدء بعالم الأعمال من خلال مساعدة الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومساعدتهم لمعرفة أدوات بناء مشروع تجاري ناجح، في حين شارك في ملتقيات بيبان أكثر من 589 من الجهات الراعية ومقدمي الخدمات.

يذكر أن التسجيل في الملتقى متاح مجانًا للجميع عبر الرابط: (هنا)، الذي يضم 11 بابًا اجتمعت لتلبية طموحات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتحفيز دخول منشآت جديدة للسوق من خلال نشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار.

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