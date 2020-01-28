أمير الرياض يوجه بترقية المجموعة الأولى من موظفي الإمارة

المواطن - الرياض

وجه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بترقية (281) موظفاً وهي الدفعة الأولى لهذا العام 1441هـ من موظفي الإمارة وجميع المحافظات والمراكز التابعة لها على النحو التالي:

1/ ترقية ( 6 ) موظفين من المرتبة التاسعة إلى العاشرة.

2/ ترقية ( 12 ) موظفاً من المرتبة الثامنة إلى التاسعة.

3/ ترقية ( 63 ) موظفاً من المرتبة السابعة إلى الثامنة.

4/ ترقية ( 138 ) موظفاً من المرتبة السادسة إلى السابعة.

5/ ترقية ( 62 ) موظفاً من المرتبة الخامسة إلى السادسة.

وقد بارك سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه – حفظهما الله – للجميع هذه الترقيات ، متطلعين لبذل المزيد من الجهد والحرص في العمل ، وأن تكون هذه الترقيات حافزاً لهم لأداء المهام المناطة بهم بكل إخلاص وأمانة.

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