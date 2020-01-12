أمير الشرقية لأيتام تراؤف: السعادة تغمرني كلما رأيتكم

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم أبناء جمعية رعاية الأيتام بحفر الباطن “تراؤف”.

ونوه أمير الشرقية بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- على رعاية وتنمية الأيتام، معبرًا عن سعادته برؤية أبنائه الأيتام، مؤكدًا أنه:” لا راد لأمر الله حينما قدر وقضى أن يفقد أحد منكم والديه، ونحن في بلادنا نفخر ونعتز بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- والد الجميع، وهو حريص على أبنائه في هذه البلاد، ويعمل على رعايتهم وتفقد أحوالهم، فهو أبٌ حانٍ عطوف على أبنائه وبناته المواطنين والمواطنات، يقوم على شؤوننا، وهذا الأمر يشملكم وكل من فقد أحد والديه من أبناء وبنات الوطن، فهو والد للجميع، ولا بد أن نستذكر مبادرته بإنشاء أول جمعية للأيتام في المملكة، وحظيت برعاية واهتمام منه، ولا زالت هذه الجمعيات تحظى برعاية مقامه الكريم واهتمامه.”

وأضاف أمير المنطقة “رسولنا، صلى الله عليه وسلم، جسد قصة عظيمة لليتيم، في فقد والدي، صلوات الله عليه، في سنٍ مبكرة، فاصطفاه رب العالمين، ليكون خاتم المرسلين، وخير عباد الله أجمعين، وبرسول الله نقتدي، وبه نتأسى، فالفقدان لم يكن يومًا عائقًا أمام تقدم الإنسان وصلاحه، بل ربما كان دافعًا ومحفزًا للبذل والعطاء، والحرص على البناء، ونحن نفخر كل ما رأينا كلما رأينا شخص يبادر ويتقدم ويحاول ويقول نعم أنا هنا سأعمل وأجتهد وتوفيقي بالله رب العالمين، وأن أعمل لأحقق ذاتي، ويصل لطموحه وحلمه”.