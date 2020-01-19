أمير تبوك يتابع عودة 200 ألف طالب وطالبة للدراسة
استقبل مدير تعليم المنطقة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني

أمير تبوك يتابع عودة 200 ألف طالب وطالبة للدراسة

2020/01/19
الساعة 4:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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امير تبوك يستقبل مدير التعليم
المواطن - تبوك

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، توجه أكثر من 200 ألف طالب وطالبة صباح اليوم الأحد في مراحل التعليم العام إلى مدارسهم مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني.

واطمأن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على سير الدراسة، مؤكدًا على الحرص والاهتمام بتوفير التجهيزات المساعدة للطلاب والطالبات ومراعاة الظروف المناخية الحالية.

جاء ذلك خلال لقائه، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، الذي أطلعه على تقرير عن سير بداية الفصل الثاني من العام الدراسي.

وأعرب مدير التعليم، عن شكره وتقديره ومنتسبي التعليم كافة في المنطقة على ما يلقاه العمل التربوي والتعليمي في المنطقة من متابعة من سمو أمير منطقة تبوك واهتمامه بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات.

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