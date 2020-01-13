أمير تبوك يواسي أسرة البلوي في الشيخ عبدالله وزوجته وابنتيه

المواطن - واس

نقل وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي، تعازي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك لأسرة الشيخ عبدالله بن إبراهيم الفاضلي البلوي إمام مسجد الإمام محمد بن المنكدر بتبوك الذي توفي هو وزوجته واثنتين من بناته – رحمهم الله – إثر حادث مروري أليم.

جاء ذلك خلال زيارة الخريصي مساء اليوم لأسرة الفقيد في منزلهم بمدينة تبوك حيث كان في استقباله والد وأشقاء الفقيد.

من جانبها، أعربت أسرة البلوي عن شكرها لأمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم، داعين الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.

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