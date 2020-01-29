أمين بخاري: شكرًا للاتحاد.. أتمنى تحقيق إنجازات مع النصر

المواطن - مروة نبيل

وجه حارس المرمى أمين بخاري الشكر إلى إدارة لاعبي وجماهير نادي الاتحاد على الفترة التي قضاها في الفريق، متمنيًا تحقيق إنجازات مع النصر خلال الفترة المقبلة.

وأعلن نادي النصر اليوم عن تعاقده رسميًا مع حارس المرمى أمين بخاري بعقد يمتد لثلاث سنوات مع أفضلية التمديد لسنتين إضافيتين، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة، ومن المتوقع أن يتفاوض مع إدارة الاتحاد لشراء المدة المتبقية في عقده.

وقال أمين بخاري عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “أتقدم بالشكر الجزيل لجمهور نادي الاتحاد الغالي وإدارته على ما تم تقديمه لي خلال الفترة الماضية، والشكر كذلك لكل زملائي اللاعبين على الفترة التي قضيناها معًا في النادي”.

وتابع: “اليوم ولله الحمد.. وقعت مع نادي النصر عقد انضمامي لمدة ثلاث سنوات، أتمنى من خلالها التوفيق والنجاح لي ولبقية زملائي في العالمي، وأن تكون مليئة بتحقيق بالإنجازات إن شاء الله”.

وأضاف أمين بخاري قائلًا: “كما أشكر رئيس النادي الدكتور صفوان السويكت والأستاذ عبدالرحمن الحلافي على حرصهما وثقتهما لانضمامي لنادي النصر، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح”.

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