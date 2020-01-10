“أمي لديك رسالة نصية”.. طفلة تحرج والدتها أثناء تقديم النشرة الإخبارية

المواطن - متابعة

مرت مقدمة النشرة الإخبارية الروسية، آنا كيزيلوفا، بموقف لا تحسد عليه، حيث فوجئت بطفلتها تظهر بجوارها أمام الكاميرات خلال تقديمها النشرة على الهواء مباشرة، لتخبرها أنها تلقت رسالة نصية على هاتفها.

وقع الحادث في استوديو قناة TaghilTV المحلية، والواقعة في جنوب غرب روسيا، حيث ظهرت المذيعة في الفيديو وهي تجلس أمام الكاميرات وتقدم النشرة، قبل أن تظهر طفلتها الصغيرة على الشاشة وتحاول إعطاءها هاتفها المحمول.

حاولت آنا إبعاد طفلتها التي تدعى إليزافيتا عن الكاميرات ودفعها بعيدًا برفق ولكن الفتاة أصرت على العودة وأخذت تردد: “أمي، لديك رسالة نصية”، لتأخذ آنا الهاتف وتطلب من ابنتها الابتعاد قبل أن يغلبها الضحك أمام الكاميرات.

وقال آنا لـ “Central Central News”” إنها أحضرت طفلتها من الحضانة قبل الذهاب إلى العمل مباشرة، ولم يكن هناك أحد يمكنها تركها معه، ولذا اضطرت إلى أخذها معها إلى الاستديو.

وأضافت أنها قلقت كثيرًا من رد فعل رؤسائها في العمل بعد هذا الموقف، ولكنها فوجئت أنه لم يتم معاقبتها، حيث قام المنتج بسؤال فريق العمل عن رد فعل الجمهور تجاه الحادث وأخبروه أنه كان إيجابيًا.

ولفتت إلى أن هذا الحادث وقع عام 2012، ولكن تمت مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام، موضحة أنها عندما قامت بنشره على الإنترنت لم تكن تتوقع أنه سينتشر بهذه الصورة.

وتابعت أن الفيديو انتشر بسرعة كبيرة على الإنترنت حتى أن أحد الصحفيين المحليين تواصل معها لاستخدامه، لافتة إلى أنها قامت بنشره بعدما طلب رئيس القناة من مقدمي البرامج نشر مقاطع الفيديو المفضلة لديهم في الفترة الماضية.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يضع فيها الأطفال أولياء أمورهم في مواقف محرجة على الهواء، حيث إنه في عام 2017 كان المحلل السياسي روبيرت كيلي ضيفًا على قناة “بي بي سي”، ضمن برنامج سياسي يبث مباشرة على الهواء، عبر سكايب، عندما دخل عليه طفله وظهر على الشاشة، ولم ينتبه روبيرت للأمر سوى بعدما أخبره المذيع.

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