المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي، كارلو أنشيلوتي، يسعى لضم نجم الريال الإسباني، الكولومبي خاميس رودريجيز

وأشارت صحيفة “ميرور” البريطانية، إلى أن أنشيلوتي طلب من إدارة إيفرتون بدء المفاوضات مع إدارة الريال من أجل استعارة خاميس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويتمتع أنشيلوتي بعلاقة جيدة مع رودريجيز، حيث سبق أن دربه خلال فترة تواجده في ناديي الريال وبايرن ميونيخ الألماني، ما يعزز من فرص انضمامه إلى إيفرتون الإنجليزي.

وكانت إدارة نادي إيفرتون الإنجليزي قد وعدت أنشيلوتي بتدعيمات قوية، عندما تولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم، وقد يكون نجم الريال رودريجيز أول هذه الوعود.

يُذكر أن أنشيلوتي كان يرغب في التعاقد مع خاميس رودريجيز خلال فترة تدريبه فريق نابولي، إلا أن النادي الإيطالي لم ينجح في التوصل لاتفاق مع إدارة الريال الإسباني.

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