أنقذ حياة زوجته ومنحها كليته.. السعوديون يشيدون بالمطيري

المواطن - الرياض

تصدر هاشتاق ” #المطيري_يتبرع_لزوجته “، قائمة الأكثر تداولًا بموقع التدوينات القصيرة تويتر، في المملكة العربية السعودية، والذي تحدث السعوديون خلاله عن قصة وفاء أحمد المطيري، الزوج الذي أنهى معاناة زوجته مع القصور الكلوي بتبرعه لها بإحدى كليتيه، هذا المرض الذي تسبب في فقدانها طفلها الأول.

#المطيري_يتبرع_لزوجته قصة وفاء “أحمد المطيري” الذي أنهى معاناة زوجته بتبرعه لها بإحدى كليتيه، نتيجة إصابتها بقصور في الكلى والذي فقدت بسببه طفلهما الأول. pic.twitter.com/Lv3b5Hor6v — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) January 14, 2020

أعجب الكثيرون بما فعله المطيري، وخاصة أنه فعل ذلك في وقت قلّت فيه الأفعال الإنسانية، فأخذ البعض يشيدون به في تغريداتهم، بينما غرد البعض الآخر بأن هذا شيء طبيعي، وعلى كل زوج القيام به تجاه زوجته.

وكان من بين المغردين ابتهال بنت محفوظ، والتي غردت قائلة: “يا جماعة أحس هذا الطبيعي، بس يمكن إننا تعودنا على الناس اللي مو كويسة، طبيعي جدًّا إن الزوج لما يشوف زوجته تعبانة وهو يقدر حيساعدها، والأخ يساعد أخوه، الأخت تساعد أختها، هذي طبيعتنا بس يمكن السوء المنتشر غيّر تفكيرنا، وصرنا نشوف إنو الشي الطبيعي حاجة مرا غريبة وإنجاز”.

ودعا حساب باسم شتات المطيري، مؤكدةً أن المحب لا يمكنه أن يرى حبيبه يتألم، فغردت قائلة: “الله يكتب له الأجر، ويعوضه ربي خيرًا، ما حد يقوى يشوف من يحب يتألم أمامه أبدًا، غير ضعيف النخوة والعزة”.

وتمنت خلود أن يكثر الله من أمثال المطيري، وسألت النساء عما إذا كان بإمكانهم فعل ما فعله المطيري مع أزواجهم، فغردت قائلة: “الله يجازيه خير، ويكثر من أمثاله، ويخليهم لبعض، لو صار العكس زوجك احتاج كليه تعطينه؟، بالنسبة لي إيه أعطيه”.

ورأى الكثيرون أن المطيري ضرب خير مثال للوفاء بما فعله مع زوجته، ومن بينهم نوف والتي غردت قائلة: “هذا الكفو الله يخليهم لبعض، وأغلب الرجال يطلقها ولا يتزوج عليها بحجة أنها مريضة”.

وغرد حساب باسم “إن سميث”، قائلًا: “مثال حي للوفاء اللي للأسف ينكر وجودة كثير من فئات المجتمع في ها الزمن”.

ورأت “آي” أن الحب الحقيقي هو أن يتنازل الشخص عما يحبه لمن يحبه، وهذا ما فعله المطيري بتبرعه لزوجته، فغردت قائلة: “الحب هو أن تمنح ما تحب لمن تحب، ما شاء الله، الله يديم محبتهم ولا يضرهم”.

كما غردت أسمري قائلة: “قصة تُخلد في التاريخ فعلًا، كمية حب ووفاء توصلك وأنت تقرأ”.

وقالت فاتن: “ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظهم ويخليهم لبعض، هذا هو الحب الصادق، اللي يضحي بماله وجسده وكل ما يملك، وليس بالهذرة فقط والكلام الفاضي، الحب أفعال، الله يسعدهم”.

وكان برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، استعرض قصة المطيري وزوجته، والتي تتمثل في خسارة المطيري طفله الأول بعد زواج عام؛ بسبب إصابة زوجته بقصور في كليتيها، فما كان منه سوى أن وعدها بأنها لن تتوجع مجددًا، ودرس كل الحلول العلاجية إلى أن قرر منحها إحدى كليتيه.

لم ينقذ وفاء المطيري حياة زوجته فقط وإعادة الابتسامة على وجهها، بل ساعده على تحقيق حلم الأبوة أيضًا، وأصبح أيضًا أبًا لثلاثة أبناء.

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