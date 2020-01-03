أهالي الطائف يشيعون الشهيد فهد الحارثي

المواطن - واس

أدى محافظ الطائف سعد مقبل الميموني، وعدداً من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة وجموع المصلين بجامع العباس، صلاة الميت على شهيد الواجب فهد الحارثي الذي استشهد بالحد الجنوبي.

ونقل معاليه تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه، لذوي شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ أمن الوطن واستقراره.

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