أهلاوي يصدم أحد نجوم النصر: لا يصلح للراقي

المواطن - محمد سمعه

وجّه طارق كيال نجم النادي الأهلي الأسبق، والناقد الحصري لـ برنامج ” الدوري مع وليد” صدمة إلى اللاعب عمر هوساوي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وقال كيال: “بالنسبة لي لا أرى أن عمر هوساوي مناسبًا للأهلي، لا يصلح للفريق بسبب كبر سنه”.

واتفق الناقد الرياضي محمد الدهش مع حديث طارق كيال قائلًا: “بالنسبة لي المدافعون المتواجدون في الأهلي حاليًا أفضل من عمر هوساوي”.

جدير بالذكر أن عمر هوساوي لا يشارك مع نادي النصر مؤخرًا في المباريات، حيث لا يعتمد المدرب البرتغالي روي فيتوريا عليه في المباريات بصورة كبيرة منذ بداية الموسم الجاري.

وكان عمر هوساوي أعلن في الفترة الماضية اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب السعودي.

ويبحث النادي الأهلي عن ضم صفقات من العيار الثقيل في الميركاتو الشتوي، وذلك من أجل المنافسة بقوة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولقب كأس الملك في الموسم الجاري.

يذكر أن أحمد بامعوضة المدير التنفيذي في النادي الأهلي، كان قال بأن الراقي لن يدخل في أي صفقة لضمها في الميركاتو الشتوي إلا من أجل خدمة الفريق الأول، رافضًا في الوقت ذاته التحدث عن الأسماء المرشحة للانضمام إلى الأهلي في ميركاتو يناير الجاري.

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