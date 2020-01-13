أهلاوي يصدم الاتحاد ويُشيد بالهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

صدم طارق كيال نجم الأهلي الأسبق والناقد الحصري لـ برنامج “الدوري مع وليد” نادي الاتحاد، وذلك بعد أن تحدث عن عدم استفادة النادي الاتحادي من لاعبيه الأجانب منذ بداية الموسم الجاري.

وقال طارق كيال في حديثه ببرنامج الدوري مع وليد: “أجانب الاتحاد لم يفيدوا الفريق “زي قلتهم”، وبالنسبة لي الهلال صحيح يملك لاعبين أجانب جيدين، ولكن من يحمل الهلال على عاتقه هم اللاعبون المحليون، وأجانب نادي النصر “شايلين” الفريق سواء كانوا ستة أو سبعة، وأرى أن أفضل الأندية في إحضار اللاعبين الأجانب هي: الهلال والأهلي والنصر والاتحاد”

وأضاف طارق كيال: الهلال الأفضل لأنه أحضر نجومًا ” فايف ستارز” ونجح في الحفاظ عليهم موسمين؛ مما أدى إلى استقرار الفريق، عكس الأندية التي تُغير لاعبيها خاصة الأجانب في فترة الانتقالات الشتوية والصيفية.

وتابع كيال: عيب الأندية هو اختيار اللاعب لمجرد اسمه وعدم البحث عن الخامة الجيدة التي تُفيد الفريق.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي موافقته الرسمية على انتقال نجمه التونسي أنيس البدري لصفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر النادي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر أن إدارة النادي وافقت على انتقال البدري لنادي الاتحاد لمدة عامين ونصف العام.

وكان الاتحاد تعاقد مع ليوناردو غيل من صفوف فريق روساريو سنترال الأرجنتيني لمدة ثلاثة مواسم بجانب ضم محمد الثاني على سبيل الإعارة من النادي الفيصلي حتى نهاية الموسم الجاري.

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