أوبك: المنشآت النفطية في العراق آمنة
أكد باركيندو أن إنتاج البلاد مستمر

أوبك: المنشآت النفطية في العراق آمنة

2020/01/08
الساعة 12:32 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكد محمد باركيندو أمين عام أوبك، اليوم الأربعاء، أن المنشآت النفطية العراقية آمنة وإن إنتاج البلاد مستمر.

وقال باركيندو على هامش مؤتمر في أبوظبي “من دواعي الارتياح البالغ أن المنشآت تظل آمنة في العراق، والإنتاج مستمر وفعال”.

وشدد على أنه متفائل بأن العراق سيصل إلى معدل امتثال بنسبة 100% بتخفيضات أوبك في الوقت المناسب على الرغم من التوترات الحالية، متابعًا: لا نتوقع حدوث اضطرابات في إمدادات النفط من العراق.

وفي رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال باركيندو إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لا تستطيع وحدها تحمل مسؤولية الإبقاء على سوق النفط متوازنة، مقياسنا هو مخزونات النفط لا أسعاره”.

وأوضح باركيندو أن فائض الطاقة الإنتاجية للنفط حالياً نحو 3-3.5 مليون برميل يومياً.

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