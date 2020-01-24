أوبك تدرس الإبقاء على تخفيضات النفط

المواطن - متابعة

تبحث منظمة أوبك تمديد تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى نهاية العام؛ إذ إن الأسواق ما زالت تبدو في وضع نزولي، لكن المناقشات تظل في مرحلة مبكرة.

وذكر مصدر مطلع، وفقًا لوكالة تاس الروسية للأنباء، أنه من المقرر أن تجتمع المنظمة التي تُضم مُصدرين للنفط في مارس، لكنها ربما تجتمع أيضًا في يونيو لاتخاذ قرار بشأن السياسة.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة بلتا للأنباء عن رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، قوله اليوم الجمعة: إن بلاده تبحث عن بدائل للنفط الروسي وتجري مناقشات مع الولايات المتحدة والسعودية والإمارات.

وتوقفت إمدادات النفط من روسيا إلى روسيا البيضاء بشكل مفاجئ في الأول من يناير، إذ علقت شركات من بينها روسنفت وجازبروم نفط ولوك أويل وسورجوت نفت جاز التسليمات في الوقت الذي تناقش فيه موسكو ومنسك بنود عقدهما فيما يتعلق بإمداد النفط.

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