أوزبكستان يتجاوز الإمارات بخماسية.. ويُلاقي الأخضر

المواطن - مروة نبيل

نجح منتخب أوزبكستان في اكتساح نظيره الإماراتي، بخماسية مقابل هدف، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، ليُلاقي المنتخب السعودي في نصف النهائي.

أوزبكستان ضد الإمارات:

وبدأت مباراة أوزبكستان ضد الإمارات بشكل سريع، وتمكن الأبيض من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 13 عن طريق لاعبه زايد العامري، إلا أن المنتخب الأوزبكي أدرك التعادل سريعًا.

وتمكن إلخومجان عليانوف من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 16، ليُسيطر المنتخب الأوزبكي على أحداث مباراة أوزبكستان ضد الإمارات اليوم، وأضاف لاعبه إسلومجون كوبيلوف الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وسجل أيبيك بوزروف الهدف الثالث في شباك الأبيض عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول من مباراة أوزبكستان ضد الإمارات بتقدم المنتخب الأوزبكي بنتيجة 3/ 1.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل المنتخب الأوزبكي السيطرة، وعزز تقدمه بهدف رابع عند الدقيقة 84 عن طريق جاسوربيك ياخشيبوييف، قبل أن يُضيف نوريللو توختاسينوف الهدف الخامس عند الدقيقة 93، ليفوز أوزبكستان بخماسية.

كأس آسيا تحت 23 عامًا:

وكان المنتخب السعودي الأولمبي قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد فوزه على نظيره التايلاندي بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ليواجه نظيره الأوزبكي بعد فوزه على الإمارات اليوم.

يُذكر أن المنتخبات صاحبة المراكز الثالثة الأولى في منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا ستتأهل مباشرة إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

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