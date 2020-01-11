أوكرانيا تطلب تعويضاً بعد اعتراف طهران بإسقاط الطائرة

المواطن - متابعة

بعد إقرار إيران بمسؤولية جيشها عن إسقاط طائرة البوينغ التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، فجر الأربعاء الماضي، وعلى متنها 176 شخصاً، طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، بمعاقبة المذنبين وبدفع تعويضات من قبل إيران.

وقال زيلينسكي على صفحته على فيسبوك “ننتظر من إيران إحالة المذنبين على القضاء ودفع تعويضات”.

إلى ذلك، أضاف “إيران اعترفت بالذنب في إسقاط الطائرة الأوكرانية. لكننا نصر على اعتراف كامل بالذنب”.

كما قال “نتوقع من إيران تأكيدات على استعدادها لإجراء تحقيق كامل ومفتوح لتقديم المذنبين إلى العدالة، وإعادة جثث القتلى ودفع تعويض وتقديم اعتذارات رسمية عبر القنوات الدبلوماسية”.

من جهته، طالب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بـ”الشفافية” لإجراء “تحقيق تام ومعمق” حتى يتم تحديد المسؤوليات، بعد اعتراف إيران بإسقاط طائرة مدنية عن طريق الخطأ كانت تقل العديد من الكنديين.

وقال ترودو في بيان “أولويتنا تبقى إيضاح هذا الملف بشفافية وعدالة”، مضيفاً أنها “كارثة وطنية وجميع الكنديين في حداد. سنواصل العمل مع شركائنا حول العالم لنحرص على إجراء تحقيق تام وشفاف”.

يذكر أن الطائرة المنكوبة أسقطت في وقت مبكر من يوم الأربعاء، بعد ساعات من شن إيران هجوماً صاروخياً على قاعدتين عسكريتين تأوي قوات أميركية في العراق رداً على مقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أميركية في بغداد.

وذكر بيان عسكري صادر عن الهيئة العامة للقوات المسلحة نقلته وسائل الإعلام الرسمية أن الطائرة اعتبرت خطأ “هدفا معاديا” بعد أن انحرفت نحو “مركز عسكري حساس” تابع للحرس الثوري. وقال إن الجيش كان في “أعلى مستوى من الاستعداد” وسط التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة.

تابعنا على تواصل معنا على