أوكرانيا توقف الرحلات الجوية إلى إيران بعد كارثة الطائرة

المواطن - متابعة

أعلنت شركة الطيران الأوكرانية الرسمية وقف رحلاتها الجوية إلى إيران لأجل غير مسمى بعد حادث الطائرة الأوكرانية التي انفجرت اليوم وقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصًا.

إلى ذلك أمر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، بتشكيل غرفة عمليات في المجلس القومي للأمن والدفاع بشأن تحطم طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية من طراز بوينغ 737 في مدينة شهريار الإيرانية بعد إقلاعها بقليل من مطار الخميني الدولي في طهران.

وذكرت دائرة الخدمة القنصلية في وزارة الشؤون الخارجية في أوكرانيا، أن جميع الأشخاص الذي كانوا على متن الطائرة قتلوا فيما أكدت وسائل الإعلام الإيرانية أن غالبية القتلى في الحادث هم مواطنون إيرانيون.

تابعنا على تواصل معنا على