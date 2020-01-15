أولمبيك آسفي يُقيد الكعداوي قبل مواجهة الاتحاد

المواطن-مروة نبيل

نجح نادي أولمبيك آسفي المغربي في قيد لاعبه الجديد أيوب الكعداوي ليصبح جاهزًا للمشاركة في مباراته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد اليوم.

وكان أولمبيك آسفي قد تعاقد مع الكعداوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من صفوف اتحاد طنجة في صفقة انتقال حر، ليعوض رحيل الإيفواري كوفيه بواه، حيث سيغيب لمدة شهرين بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني على الكعداوي سواء في التشكيلة الأساسية أو كبديل في مباراة الاتحاد اليوم، خاصة أنه يملك خبرة كبيرة ويُعد ورقة رابحة.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي المغربي اليوم، وسط توقعات بحضور أعداد كبيرة من جماهير العميد لمساندة اللاعبين.

ويطمح الاتحاد استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للاقتراب من التأهل إلى الدور التالي في البطولة العربية 2020، فيما يسعى أولمبيك آسفي تحقيق نتيجة إيجابية وتسهيل مهمته في لقاء الإياب.

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