أولى أزمات الأهلي بعد العمومية غير العادية

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ بدأ في جني الأزمات وذلك بعد عقد الجمعية العمومية غير العادية يوم 30 ديسمبر الماضي.

وقالت تقارير إخبارية إن عبدالعزيز النهدي مدير المركز الإعلامي بالأهلي تقدم باستقالته من منصبه، وذلك بعد الأزمة التي نشبت مؤخرًا بين أحمد الصائغ رئيس النادي والأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بالراقي.

وتعد استقالة النهدي هي الأزمة الأولى للأهلي بعد جمعيته العمومية التي قد تؤدي لحدوث اهتزاز إداري يؤثر على الفريق الأول لكرة القدم، الذي يخوض مباراة مهمة غدًا ضد الهلال بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت الهيئة العامة للرياضة أعلنت عن التحقيق في وجود أسماء تعمل على تحقيق مصالح ذاتية بعيدة عن مصلحة الأهلي والاتحاد من خلال الإصرار على زيادة أزمة الخلافات والانتصار للذات على حساب الجماهير.

وأضافت هيئة الرياضة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالة المتجاوزين من الأهلي والاتحاد إلى الجهات المعنية متى ثبت لديها مسؤوليتهم وتسببهم في تغليب مصالحهم الذاتية على المصلحة العامة.

وكان الأمير منصور بن مشعل طلب عقد جمعية عمومية غير عادية وحصل على موافقة هيئة الرياضة، بسبب رغبته في حل مجلس إدارة الأهلي برئاسة الصائغ لعدم تحقيق طموحات النادي، لكن الجمعية العمومية انتهت ببقاء الصائغ كرئيس للنادي.

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