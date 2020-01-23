أول تعليق لـ نجلاء بعد إعادة طيران ناس لكرسيها المتحرك

المواطن - الرياض

فاجأت طيران ناس المواطنة نجلاء صاحبة واقعة الكرسي المتحرك بمفاجأة لم تتوقعها، حيث أعادت لها الكرسي المتحرك وعليه باقة من الورود الجميلة.

وعلقت المواطنة نجلاء على حصولها على كرسيها المتحرك الذي فقدته على متن إحدى رحلات طيران ناس.

الاعتذار من شيم الكبار

وقالت نجلاء، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لا أستطيع إلا أن أقول كفيتم ووفيتم والاعتذار من شيم الكرام وما ندمت أني كنت على رحلاتكم مستمرة، صح عانيت بآخر رحلة لكن وصول الكرسي فرحني جدًا مع هذا التقدير وهالشيء كبير بعيني واحترمتكم جدًا شكرًا للكابتن منصور الحربي الرئيس التنفيذي للعمليات”.

بيان الشركة

يذكر أن شركة طيران ناس اعتذرت لمسافرة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعدما فقدت كرسيها المتحرك على متن إحدى الرحلات الداخلية.

وقالت الشركة في بيان صحفي حول كرسي المسافرة نجلاء: إشارة إلى الشكوى المتعلقة بفقدان كرسي المسافرة نجلاء أثناء رحلتها رقم (94XY) من المدينة المنورة إلى الرياض بتاريخ 18 يناير 2020 م، نود أن نعتذر عما حصل للمسافرة، حيث نعلم جيدًا حجم الضرر والمعاناة التي لحقت بها.

الشركة تعتذر

وتابعت الشركة : نود أن نوضح أننا في طيران ناس منذ استلام الشكوى قمنا مباشرة بالعمل مع الجهات المسؤولة الأخرى للبحث عن الكرسي، وبعد التحقيق المباشر والتنسيق مع مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك بالرجوع إلى كاميرات المراقبة في المطار تبين لنا وصول الكرسي على نفس الرحلة المذكورة أعلاه، حيث قام أحد المسافرين القادمين من إحدى الرحلات الأخرى بأخذ الكرسي من منطقة استلام الأمتعة الخاصة بالكراسي المتحركة في الصالة الخامسة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وبعد التنسيق مع الجهات المسؤولة، تبين أن المسافر لديه رحلة دولية مواصلة حيث استخدم الكرسي وتوجه به إلى صالة رقم (2) الدولية وقام بتركه عند بوابة رحلة المغادرة.

وختمت الشركة بالقول: نؤكد أننا في طيران ناس نولي اهتمامًا كبيرًا بضيوفنا، ونسعى دومًا لتطوير الخدمات التي تحقق تطلعات المسافرين.

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