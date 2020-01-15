أول تعليق لـ هيفاء آل مقرن بعد إيفادها مندوبًا للمملكة لدى اليونسكو

المواطن - الرياض

توجهت الأميرة هيفاء آل مقرن، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو، بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالموافقة على إيفادها مندوبًا دائمًا للمملكة العربية السعودية لدى منظمة اليونسكو.

وقالت آل مقرن في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أتقدم بخالص شكري وامتناني لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- على إيفادي مندوبًا دائمًا للمملكة العربية السعودية لدى منظمة اليونسكو”.

وأضافت: “كما أتقدم بخالص الشكر لسمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود على ثقته الغالية، وأتقدم بجزيل الشكر لمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري على دعمه الدائم”.

يذكر أنه صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- على إيفاد صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن لتكون مندوبًا دائمًا للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

وتمتلك الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد، الحاصلة على ماجستير العلوم في الاقتصاد من معهد الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) التابع لجامعة لندن، خبرة واسعة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتطبيقاتها والعمل الدولي، حيث بدأت مسيرتها المهنية في العمل الأكاديمي في قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود، لتنتقل بعدها إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، كمسؤول مشاريع ومسؤول وطني، بين عامي 2009 و2016، ومن ثم إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط رئيسة لقطاع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ووكيلًا مساعدًا مكلفًا لشؤون مجموعة العشرين، إضافة إلى شغلها منصب الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة في الوزارة، كما تحمل سموها عدة عضويات في لجان ومجالس دولية وإقليمية ومحلية.

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