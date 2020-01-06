أول تعليق لنانسي عجرم على حادثة اقتحام منزلها

المواطن - متابعة

في أول تعليق للفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، على حادثة اقتحام منزلها ومقتل المهاجم بداخله، بادرت بطمأنة جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية بعد تداول أنباء عن إصابتها من جراء الحادث.

ووفقاً لوسائل إعلام لبنانية، قالت نانسي عجرم: “أشكر كل من اتصل بي، أنا بخير، أهم شيء أن عائلتي وأولادي بخير”.

ولم تتحدث نانسي عجرم كثيراً، مؤكدة أن حالتها النفسية لا تسمح لها بتقديم المزيد من التصريحات.

وأصدر القضاء اللبناني، الأحد، قراراً بتوقيف زوج الفنانة نانسي عجرم، فادي الهاشم، لقيامه بإطلاق النار وقتل سارق تسلل إلى منزله في قضاء كسروان.

وأوردت وكالة الأنباء اللبنانية، أن المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، أصدرت قرار التوقيف، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ودخل شخص ملثم إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في “نيو سهيلة كسروان”، بهدف السرقة، مدججاً بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل.

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