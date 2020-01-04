أول تعليق من السيستاني على مقتل قاسم سليماني

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دعا المرجع الشيعي بالعراق علي السيستاني ، الجميع لضبط النفس والتصرف بحكمة بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني بعملية أميركية في بغداد.

ونقل ممثل علي السيستاني عنه قوله، في أول تعليق له على مقتل سليماني، إن العراق مقبل على أوضاع صعبة بعد قتل سليماني.

ووصف علي السيستاني الضربة الأمريكية التي قتلت سليماني بـ”الاعتداء الغاشم” واختراق لسيادة العراق.

وتابع السيستاني أن “الاعتداء الذي وقع بالقرب من مطار بغداد الدولي الليلة الماضية” يمثّل “خرقاً سافراً للسيادة العراقية وانتهاكا للمواثيق الدولية”.

من جانبه، أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، العملية الأميركية التي استهدفت فجر اليوم الجمعة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس، معتبراً إياها “خرقاً للسيادة الوطنية”.

ودعا عبد المهدي عبر “تويتر” البرلمان العراقي إلى عقد جلسة طارئة، داعياً إياه إلى اتخاذ قرارات تشريعية للحفاظ على كرامة العراق وأمنه وسيادته.

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