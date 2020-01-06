أول تعليق من تاوامبا على إصابته

المواطن - مروة نبيل

علق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا، على الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة النصر في كأس السوبر السعودي.

وقال تاوامبا عبر حسابه الخاص على موقع إنستجرام: “كرة القدم مجرد لعبة، وكل لاعب يريد تحقيق الفوز، لكن أحيانًا تحدث أمور سيئة، فشكرًا لكل من دعمني، نحن إخوة والكرة ليست أكثر من مجرد لعبة”.

وأثارت الإصابة التي تعرض لها لياندر تاوامبا، خلال مباراة النصر، حالة من الجدل، حيث طالب البعض بضرورة معاقبة نجم العالمي عبدالله مادو بعد تدخله بشكل قوي على قدم مهاجم التعاون.

وكان لياندر تاوامبا قد غادر مباراة النصر والتعاون للإصابة، وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها معاناته من كسر في شظية القدم ووجود تمزق في أربطة الكاحل، وسيغيب لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

تابعنا على تواصل معنا على