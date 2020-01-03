أول تغريدة من ترامب بعد هلاك قاسم سليماني

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

غرد الرئيس دونالد ترامب، بصورة العلم الأمريكي، بعد دقائق من تداول وسائل الإعلام أنباء مقتل أكبر جنرال في الجيش الإيراني في غارة جوية، وقبل دقائق من إعلان البنتاغون أن الجيش الأمريكي هو المسؤول عن الضربة.

وأكد البنتاغون بعد وقت قصير من تغريدة ترامب أن الجيش الأمريكي، بناءً على أوامر الرئيس، نفذ الغارة الجوية.

وذكر التلفزيون الحكومي العراقي أن قاسم سليماني، قتل في غارة جوية، ومعه أبو مهدي المهندس، أحد زعماء الميليشيا الموالية لإيران، لكنه لم يوضح في البداية من نفذ الضربة.

وتم إعادة التغريد أكثر من 88 ألف مرة، وتباينت ردود الأفعال، حيث أكد البعض على أنه ضربة قوية ردًا على هجوم إيران على السفارة الأمريكية في بغداد، بينما حذر بعض السياسيين والإعلاميين من تداعيات هذه الخطوة على الأمن القومي الأمريكي، مثل روبرت مالي، مساعد باراك أوباما سابقًا.

ورأى البعض أن الصورة تتضمن رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تتهاون في حماية مواطنيها أو الثأر لهم، أو أنها بمثابة إعلان الانتصار الأمريكي على إيران.

ويُذكر أنه جاء في بيان البنتاغون: اتخذ الجيش الأمريكي عملًا دفاعيًا حاسمًا لحماية أفراد القوات الأمريكية في الخارج من خلال قتل قاسم سليماني قائد قوة فيلق الحرس الثوري الإيراني.

وتابع: هذه الضربة كانت تهدف إلى ردع خطط الهجوم الإيراني في المستقبل، وستواصل الولايات المتحدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا ومصالحنا أينما كانوا في جميع أنحاء العالم.

كما ألقى البيان باللوم على إيران في شن هجمات على قواعد التحالف في العراق في الأشهر الأخيرة وعلى تنظيم الهجمات على السفارة الأمريكية في بغداد.

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