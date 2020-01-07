أول صورة لزوج نانسي عجرم بعد إخلاء سبيله

المواطن - متابعة

تداول محبو الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مساء أمس الثلاثاء، صورة لها مع زوجها فادي الهاشم، بعد إطلاق سراحه بقرار من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان.

وكانت وسائل إعلام لبنانية محلية قد أفادت، في وقت سابق، بأن “النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قررت الإفراج عن زوج عجرم، الدكتور فادي الهاشم، بعد اطلاعها على كل الملفات وأفلام كاميرات المراقبة والأدلة، وبعد تأكدها من أن ما قام به كان دفاعًا مشروعًا عن النفس على أن يتابع التحقيق بالملف لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان”.

وأصدرت عون يوم الأحد الماضي قرارًا بتوقيف فادي الهاشم، إثر تبادل إطلاق النار بينه وبين ملثم من الجنسية السورية دخل فيلته فجرًا في نيو سهيلة في قضاء كسروان، بهدف السرقة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

يذكر أن شابًّا سوريًّا يدعى محمد حسن الموسى، من مواليد عام 1989، اقتحم فجر الأحد فيلا نانسي عجرم، في نيو سهيلة بهدف السرقة، لكنه فوجئ بزوجها، فعمد إلى شهر مسدسه في وجهه.

ووقع تبادل لإطلاق النار بين الاثنين؛ ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية لإجراء التحقيقات.

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