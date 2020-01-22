أول طلب لـ ميشال عون من حكومة حسان دياب

المواطن - متابعة

حث الرئيس اللبناني ميشال عون، حسن دياب رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة على العمل من أجل اكتساب ثقة اللبنانيين.

وقال عون للوزراء الجدد في مستهل الاجتماع الأول للحكومة الجديدة اليوم: “مهمتكم دقيقة وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين والعمل على تحقيق الأهداف التي يتطلعون إليها، سواءً بالنسبة إلى المطالب الحياتية التي تحتاج إلى تحقيق، أو الأوضاع الاقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها على مدى سنوات طويلة “.

من جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب خلال الجلسة: “إننا أمام مأزق مالي اقتصادي نحتاج إلى وقت طويل للحل، داعيًا الجيش والقوى الأمنية للتعامل بحكمة مع الاحتجاجات والتفريق بين التظاهرات السلمية والشغب”.

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني، القاضي محمود مكية، أعلن مساء أمس الثلاثاء، مرسوم الرئيس ميشال عون بتشكيل الحكومة برئاسة حسان دياب الذي اعترف بأن حكومته “حكومة اللون الواحد”.

ومن أبرز التغييرات التي شهدها تشكيل الحكومة الجديدة، الإطاحة بوزراء الدفاع والداخلية والخارجية، وهم بالترتيب: إلياس أبو صعب وريا الحسن وجبران باسيل صهر الرئيس اللبناني.

ومن المقرر أن يتولى مهام هذه الوزارات السيادية الثلاث، زينة عكر كنائبة لرئيس الوزراء ووزيرة للدفاع الوطني، وناصيف حتى وزيرًا للخارجية والمغتربين، ومحمد فهمي وزيرًا للداخلية والبلديات.

من جانبه، قال رئيس الحكومة حسان دياب أمس : إن انتفاضة الشارع رسمت معالم لبنان الجديد، مُعتبرًا أن المتظاهرين كسروا حاجز الطائفية “وهدفنا الآن حماية الاستقرار”.

من هو حسان دياب رئيس حكومة لبنان الجديد؟

حسان دياب كان وزير التربية والتعليم العالي اللبناني في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كما شغل أيضًا منصب وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة.

انضم حسان دياب إلى الجامعة الأمريكية في بيروت سنة 1985، وهو أستاذ مادة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في كلية الهندسة والعمارة.

لديه أكثر من 130 بحثًا منشورًا في مجلات علمية دولية ومؤتمرات، كما شغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس خلال 2004 – 2006 في جامعة ظفار في مسقط عمان.

وفي أكتوبر من عام 2006، تم تعيين حسان دياب في منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأمريكية في بيروت.

يذكر أن حسان دياب من مواليد بيروت 1 يونيو 1959، ويحمل شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاتصالات، وماجستير بامتياز في هندسة نظم الكومبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر منذ العام 1985.

تابعنا على تواصل معنا على