أيوب الكعبي أنقذ الوداد قبل رحيله ومُرشح لإنقاذ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أصبح المغربي أيوب الكعبي، مهاجم نادي هيبي فورتشن الصيني، قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية وفقًا لما ذكرته تقارير محلية.

وحسب صحيفة “عكاظ” فإن الاتحاد سوف يعلن عن تعاقده الرسمي مع اللاعب أيوب الكعبي من الدوري الصيني خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويحتاج الاتحاد بالفعل للاعب من عينة أيوب الكعبي من أجل تدعيم خط الهجوم مع البرازيلي رومارينيو، وفي ظل اقتراب اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش من الرحيل عن الاتحاد والانضمام لنادي بيشكتاش التركي.

وكان أيوب الكعبي لعب في شهر ديسمبر الماضي مع نادي الوداد البيضاوي المغربي ورحل عن الفريق المغربي مع نهاية ديسمبر إلى ناديه الصيني عقب نهاية إعارته.

وقبل رحيله، تألق أيوب الكعبي وسجل ثلاثة أهداف “هاتريك” في شباك نادي بيترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في مباراة كانت أُقيمت يوم 28 ديسمبر الماضي.

ونجح هاتريك أيوب الكعبي في إنقاذ حظوظ الوداد في المنافسة على العبور لدور ربع النهائي للبطولة الإفريقية، وذلك في ظل النتائج السلبية التي يقدمها الفريق الودادي، سواء في البطولات المحلية المغربية أو في البطولة الإفريقية بالموسم الجاري.

وفي حال انضم أيوب الكعبي لصفوف الاتحاد فسوف يُزامل مواطنه كريم الأحمدي لاعب الوسط في العميد.

وسبق للاعب أيوب الكعبي اللعب في صفوف نادي نهضة بركان وفريق راسينج بالدار البيضاء في المغرب قبل انضمامه لنادي هيبي فورتشن الصيني في عام 2018.

وشارك أيوب الكعبي كذلك مع المنتخب المغربي ببطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا، حيث لعب تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني الحالي للمنتخب السعودي.

وسيكون أيوب الكعبي ثالث صفقة يضمها الاتحاد في الميركاتو الشتوي بعد تعاقده مع الأرجنتيني ليوناردو غيل والمدافع البرازيلي برونو أوفيني لاعب النصر السابق.

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