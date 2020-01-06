إبراهيموفيتش: تمنيت التسجيل في مباراة ميلان ضد سامبدوريا

المواطن - مروة نبيل

أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أنه كان يتمنى هز الشباك خلال ظهوره الأول مع الروسونيري في مباراة ميلان ضد سامبدوريا، التي أُقيمت مساء أمس الاثنين.

ميلان ضد سامبدوريا:

وقال إبراهيموفيتش لشبكة “سكاي سبورتس”: “شاركت جماهير ميلان المشاعر نفسها، ولدي تفاهم كبير معهم.. تمنيت التسجيل، والاحتفال مع الجماهير في ظهوري الأول”.

واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته بعد مباراة ميلان ضد سامبدوريا قائلًا: “يمكنكم أن تروا أن الفريق لا زال يفتقد الثقة، وعلينا مواصلة العمل بجد”.

وعاد إبراهيموفيتش إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالروسونيري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، لتكون مباراة ميلان ضد سامبدوريا هي الأولى له.

وشارك المهاجم السويدي إبراهيموفيتش في الشوط الثاني من مباراة ميلان ضد سامبدوريا التي أقيمت في ملعب الروسونيري، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي وانتهت بالتعادل السلبي، وحظي اللاعب باستقبال جماهيري كبير.

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