إبراهيموفيتش .. وسر القميص رقم 21 مع ميلان

المواطن - مروة نبيل

كشف المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن سبب اختياره القميص رقم 21 مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي.

زلاتان إبراهيموفيتش

وانضم نجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي السابق، إبراهيموفيتش إلى ميلان رسميًا في صفقة انتقال حر، بداية من الميركاتو الشتوي الحالي، وبعقد لمدة 6 أشهر، ويوجد بند يسمح بالتمديد إلى عام إضافي آخر.

وقال إبراهيموفيتش خلال تصريحاته لقناة نادي ميلان الإيطالي الرسمية: “لقد عرضت الأرقام المتاحة على أطفالي وكانوا يفضلون الرقم 21، لذلك قررت اختياره”.

وأضاف إبراهيموفيتش قائلًا: “لم أتغير منذ أن كنت طفلًا، لا يزال لدي نفس الجوع والعزيمة والثقة، هدفي هو مساعد النادي والفريق على تحسين الوضع، وأن أؤدي بشكل جيد على المستوى الفردي”.

وأعرب إبراهيموفيتش عن سعادته بالعودة إلى ميلان مرة أخرى، وقال: “الجميع سعيد وتلقيت الكثير من رسائل التهنئة، الآن أخيرًا هذه هي الخطوة الرسمية”.

وعن كواليس موافقته على العودة إلى صفوف ميلان الإيطالي، علق إبراهيموفيتش قائلًا: “خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الأخيرة، تحدثت مع بوبان ومالديني أكثر من زوجتي، كل شيء سار بشكل جيد”.

واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته قائلًا: “لدي ذكريات طيبة تجاه ميلان، إيجابية، إنه نادٍ وفريق رائع، وأمر رائع أن أكون في سان سيرو”.

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