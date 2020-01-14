إجراء تحقيقات في أحداث الخرطوم وإعادة هيكلة المخابرات

المواطن - متابعة

دعا النائب العام في السودان، تاج السر علي الحبر، لإجراء تحقيقات في أحداث الخرطوم وإعادة هيكلة المخابرات وذلك بعد تمرد نفذه أفراد يوم أمس الثلاثاء.

وأعلن الجيش السوداني، مساء الثلاثاء، فرض سيطرته على مقر هيئة العمليات بحي كافوري شمالي الخرطوم بعد تجدد الاشتباكات مع العناصر المتمردة.

وسبق ذلك إرسال الجيش السوداني لدبابات إلى منطقة كافوري شمالي الخرطوم؛ للسيطرة على الأوضاع، بعد إطلاق نار كثيف وتمرد عناصر من جهاز المخابرات العامة السوداني ضد خطة إعادة هيكلة؛ ما أدى إلى إغلاق مطار الخرطوم.

واندلع إطلاق النار في قاعدة الرياض القريبة من مطار الخرطوم، وقاعدة بحري شمال العاصمة التابعتين لجهاز المخابرات العامة، الذي كان يعرف سابقًا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، وكان مثيرًا للجدل خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير.

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