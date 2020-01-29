قبل وصولها للرياض

إحباط تهريب 56 كجم حشيش في بيشة

2020/01/30
الساعة 12:21 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1
طباعة
تهريب حشيش
المواطن - الرياض

أحبطت دوريات الأمن في بيشة، مساء أمس الأربعاء، تهريب 56 كيلوجرامًا حشيش، بحوزة أحد المهربين الذي حاول إيصالها لمنطقة الرياض.

جاء ذلك بعد أن استوقفت دوريات الأمن سيارة يقودها مواطن في العقد الـ3 من العمر على طريق بيشة- الرين بالقرب من الصايرة.

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على المخدرات، جزء منها في الإطار الإسبير، والجزء الآخر في الجزء الخلفي من السيارة.

وقد تم تسليم المهرب والسيارة والمضبوطات للجهات المختصة لمباشرة ما يلزم بحكم الاختصاص.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar

1

1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
عبد العزيز الشهري
ضيف
عبد العزيز الشهري

مجهود اكثر من رائع من افراد الدوريات الامنيه 56 كيلو تسجل في سجل الانجازات لهذا القطاع

أعجبني0لم يعجبني  رد
3 أيام


هل قرأت هذا ؟
  • فيصل بن بندر يقدم تعازيه لأسرة الزويد
    •
  • حادث مروري على طريق جدة يعيق حركة السير
    •
  • رئيس وزراء اليونان يصل الرياض وفيصل بن بندر في استقباله 
    •
  • فيصل بن بندر يقدم العزاء في سعد النصار
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :