إحصائية سلبية.. الاتحاد يُعاني ضد النصر

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد النصر في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة اليوم.

الاتحاد يُعاني

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين أكثر من خسارته أمام أي فريق آخر، حيث هُزم في 11 مباراة.

واهتزت شباك الاتحاد بـ40 هدفًا ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين، لم يتلق أكثر سوى أمام الهلال بـ42 هدفًا، وذلك وفقًا لحساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

الاتحاد ضد النصر

ويلعب الاتحاد ضد النصر اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يتصدر النصر الترتيب بـ29 نقطة.

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