إحصائية سلبية تُلاحق الأهلي ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الأهلي المقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

وتأتي مباراة الهلال ضد الأهلي ضمن منافسات المواجهات المؤجلة من الجولة الـ11 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نظرًا لانشغال الزعيم بالمشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

الهلال ضد الأهلي

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الأهلي يُعاني في مبارياته ضد الهلال ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأضافت “أوبتا”، أن الأهلي خسر في 10 مباريات، وتلقى 33 هدفًا ضد الهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، أكثر من أمام أي فريق آخر في تاريخ المسابقة، ووصفت مواجهات الفريقين بـ”الملحمة”.

ويحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، وبفارق نقطة عن الراقي صاحب المركز الرابع من 12 لقاء، وذلك قبل مباراة الهلال والأهلي اليوم.

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