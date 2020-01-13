إحصائية مميزة لـ الأهلي قبل مباراته ضد أبها

المواطن - مروة نبيل

يملك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إحصائية مميزة على ملعبه في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك قبل مباراته ضد أبها اليوم.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى الأهلي في المباريات التي يخوضها على ملعبه، ونجاحه في تسجيل هدفين على الأقل فيها.

وأضافت “أوبتا”: “فاز الأهلي 32 مرة في آخر 33 مباراة على ملعبه كان قد سجل فيها هدفين على الأقل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وخسر في لقاء واحد فقط”.

وتابعت شبكة الإحصائيات الشهيرة: “بينما فاز النادي الأهلي مرتين فقط في آخر 21 استضافة كان قد سجل فيها أقل من هدفين، حيث تعادل في 11 لقاء وخسر 8 مواجهات”.

الأهلي ضد أبها

ويلعب الأهلي ضد أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، عند الساعة 8:05، في ختام مواجهات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك كل من الأهلي وأبها 23 نقطة من 13 مباراة، حيث يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق الأهداف عن أبها صاحب المركز الخامس.

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