رسمياً.. إلغاء اختبار ‫كفايات المعلمين والمعلمات بعد 11 عاماً

المواطن - الرياض

ظهرت اليوم نتائج آخر تطبيق لمقياس كفايات المعلمين والمعلمات، وذلك قبل إحلال اختبار الرخصة المهنية بديلًا لاختبار كفايات المعلمين والمعلمات.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي نايف بن مونس العبدلي إن الهيئة الجهة المسؤولة عن بناء الاختبارات المهنية العامة والتخصصية للرخص المهنية وتنفيذها، إلى جانب مهامها ومسؤولياتها في تطوير المعايير المهنية والتعليمية، وإعداد الاختبارات بناءً على معايير المهنة لغرض منح الرخص المهنية وتجديدها، وكذلك إعداد التقارير الفردية والعامة المبنية على نتائج الاختبارات المهنية، وتطوير النظام التقني للرخص المهنية التعليمية وتشغيله، بالإضافة إلى إعداد الدراسات المتعلقة بالرخص المهنية وأثر تطبيقها على أداء المعلم وجودة التعليم

والاختبار يسهم في رفع جودة أداء المعلم وفق المعايير المهنية ومتطلبات الترخيص المهني التعليمي، كما يحفز على التطوير المهني للمعلمين والتعلم الذاتي، إضافة إلى أنه يطبق عمليًا المعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية المختلفة، مما يضمن استيفاء المعلم للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة لاحقًا عن مواعيد التسجيل في اختبار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات، وذلك بعد صدور قرار وزارة الخدمة المدنية بتأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بالقرار الوزاري ليكون بتاريخ 10 / 11 / 1441هـ، الموافق 1 / 7 / 2020م.

تابعنا على تواصل معنا على