إدارة الاتحاد تُوجه الشكر لفيلانويفا واللاعب يرد

المواطن - محمد سمعه

قدم مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، الشكر للاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا على الفترة التي قضاها في صفوف النادي الاتحادي.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد عبر تويتر فيديو من رسالة وداع فيلانويفا للجماهير الاتحادية، حيث قال اللاعب التشيلي السابق للاتحاد: أشكركم على الفترة التي قضيتها في النادي، ولاسيما من مجلس الإدارة وكافة الإداريين.

وأضاف فيلانويفا: شكري الأكبر موجه لجماهير الاتحاد طوال الثلاث سنوات ونصف التي قضيتها بالفريق، واليوم أنا أغادر الفريق وأحمل معي ذكريات رائعة للغاية.

وكانت تقارير صحافية قد ربطت بين فيلانويفا والانتقال إلى صفوف التعاون في الميركاتو الشتوي الحالي، ولكن يبدو أن الفيحاء نجح في خطف النجم التشيلي في اللحظات الأخيرة.

وينتهي تعاقد كارلوس فيلانويفا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد 6 أشهر، ولم يُجدد عقده حتى الآن، وأصبح لا يُشارك بشكل أساسي في تشكيلة المدرب الهولندي هينك تين كات.

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