إدارة الاتحاد وتين كات في مرمى الانتقادات

المواطن - مروة نبيل

تعرضت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي والمدير الفني الهولندي هينك تين كات لانتقادات قوية مؤخرًا، بسبب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

تين كات غير مقنع

وانتقد الناقد الرياضي عوض رقعان المدرب الهولندي، وقال: “رومارينيو هو اللاعب الأجنبي الوحيد المميز في الاتحاد، وأداء الفريق مع سييرا أفضل من تين كات الذي لا أداء ولا نتائج”.

وتابع خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”: “على مدرب الاتحاد أن يتعامل مع كل مباراة وفق الإمكانيات المتاحة حتى يكون وضع الفريق يسير بشكل جيد ولا يكون هناك تهديد له بالهبوط”.

خلل إداري

وفي السياق ذاته، أكد المحلل الفني غازي الرعوجي أن العميد يُعاني إداريًا، وقال: “نادي الاتحاد من أكثر الأندية التي دعمت من قبل الهيئة، والخلل في النادي إداري ولا يوجد لاعب حتى الآن نستطيع المراهنة عليه”.

وواصل تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “العمل في نادي الاتحاد هو فشل لأنمار الحائلي وحمد الصنيع.. وأصغر متابع رياضي يستطيع معرفة أين يكمن الخلل في النادي!”.

تراجع يُعاني

وودع الاتحاد كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16، بعد خسارته بالأمس ضد الفتح بهدفين مقابل هدف، وطالبت الجماهير برحيل إدارة أنمار الحائلي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، ليواجه شبح الهبوط؛ في حالة استمرار تراجع النتائج.

تابعنا على تواصل معنا على