إدارة التعاون تُحفز اللاعبين براتب ديسمبر
قبل مباراة السوبر السعودي

إدارة التعاون تُحفز اللاعبين براتب ديسمبر

2020/01/02
الساعة 5:18 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

حرصت إدارة نادي التعاون على تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل المباراة المرتقبة ضد النصر في بطولة كأس السوبر السعودي.

وأوضح حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مجلس الإدارة صرف راتب شهر ديسمبر 2019 للاعبي الفريق الأول والأجهزة الفنية والإدارية وجميع العاملين في النادي.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره النصر، مساء يوم السبت المقبل، في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويحظى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بدعم كبير خلال الفترة الحالية، أملًا في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي، حيث قدم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف 4 آلاف تذكرة للجماهير، لمساندة اللاعبين من المدرجات.

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